«عباس» يطالب بتدخل فوري للأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أجري الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الاثنين، مطالباً بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وطالب الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وبالأخص في قطاع غزة، الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، كتوفير المياه والكهرباء والغذاء.

وشدد «عباس» على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأهالي في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

بدوره، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.