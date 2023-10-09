مصادر فلسطينية: استشهاد 8 غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية بخان يونس

كشفت السلطات الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد 8 مواطنين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال، في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

استهداف المدنيين غرب خان يونس

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً يعود لعائلة «قنن»، غرب خان يونس دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الغارات الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حيث شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة.

استشهاد المواطنين

كما قامت قوات لاحتلال بشن مئات سلسلة غارات متتالية، استهدفت مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال، غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دماراً كبيراً بمنازل المواطنين المجاورة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ، راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.