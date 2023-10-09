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عاجل.. أعنف قصف على غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

كتب:

منى السعيد
06:53 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ بداية عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقها الجناح العسكري لحركة «حماس»، فجر يوم السبت الماضي، ردًا على اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، خلال الفترة الماضية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

غزة تتعرض للقصف الأعنف منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في نبأ عاجل، أن قطاع غزة يتعرض حالياً للقصف الأعنف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على مدار 3 أيام.

وأضاف البيان أن سلسلة الغارات الأخيرة على غزة، استهدفت مبنى في الجامعة الإسلامية، وميدان الصناعة، ووزارة الأوقاف، شركة الاتصالات.

وأكد البيان أن المواطنين شمال القطاع يتعرضون لقصف متواصل دون توقف منذ الصباح.

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