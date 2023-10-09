كل ما تريد معرفته عن عمرة الترانزيت.. مجانية لمدة 96 ساعة

في شهر مايو الماضي، أعلنت السعودية عن إمكانية أداء مناسك العمرة للقادمين إليها من الخارج تحت مسمى «عُمرة الترانزيت»، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الراغبين في أداء مناسك العمرة خاصة أبناء مصر، لكنها اشترطت أن يكون الحجز عبر خطوط الطيران السعودي أو ناس للطيران، على أن يحصل الحاجزون على إقامة مجانية لمدة 96 ساعة بعد دفع قيمة الطيران التي لا تتعدى الـ14 ألف جنيه.

معلومات عن عمرة الترانزيت

إتاحة «عُمرة الترانزيت»، أعطى فرصة كبيرة للراغبين في أداء مناسك العمرة، خاصة وأن برنامجها شامل الإقامة لم يتعد الـ13 ألفا و500 جنيه مصري، حيث يستطيع المعتمر أداء مناسك العمرة بعد حجزه على الطيران السعودي أو طيران ناس، لكنها اشترطت أن يكون للقادم إليها وجهة ثالثة وأن يكون أحد مطارات السعودية هو محطة الترانزيت، الأمر الذي لاقى قبولا كبير.

ومع تزايد الإقبال على «عُمرة الترانزيت»، حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية، التي تقوم بتنفيذ برامج سياحية للراغبين في السفر لبعض الدول التي تشترط إجراءات احترازية قبل الدخول لأراضيها، ومن بينها المملكة العربية السعودية، من تنفيذ برنامج «ترانزيت» في بعض الدول المسموح من خلالها السفر لتلك الدول، تتخللها مدد إقامة، من عدم إبلاغ الوزارة بتلك البرامج.

العمرة مجانية لمدة 4 أيام

و«عُمرة الترانزيت» تكون مجانية لمدة 4 أيام فقط، وهي ما أكدت عليه السعودية بأنها ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف لزيادة السياحة في البلاد سواء الدينية أو السياحية أو الثقافية، ويمكن أنّ يستخدم العبور الإلكتروني أو الترانزيت على الخطوط الجوية السعودية، لأداء العمرة، ويمكن حينها السفر من مصر إلى دولة أخرى.

ويمكن للمواطن التقديم لـ«عُمرة الترانزيت» بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة سياحة، وذلك عبر الدخول على موقع الخطوط الجوية السعودية من هنــــــا، ثم اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة أو العودة، بعدها يختار الشخص تأشيرة المرور الإلكترونية ويكتب اسم المسافرين الراغبين في السفر، ثم يدفع ثمن التذكرة ويحصل حينها على التأشيرة الإلكترونية حيث تحتاج إلى باركود بوابة العمرة المصرية.

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح لـ«الوطن»، إن برنامج «عمرة الترانزيت» لا تنظمه شركات السياحة المصرية، ولا يتم تنظيمه عبر بوابة العمرة المصرية.

ووفق خالد الدماطي، مالك إحدى الشركات السياحية، فإن بعض الشركات أصبحت تنظم هذا البرنامج دون طلب تحديد وجهة ثالثة من قبل المسافر: «بعض الشركات بتتحايل على الموضوع ومش شرط يكون للمسافر وجهة ثالثة، وإحنا هنبعت للوزارة للسماح لينا بتنظيم البرنامج».