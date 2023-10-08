«عُمرة الترانزيت» تجذب المصريين خلال شهر أكتوبر.. 4 أيام بـ13 ألف جنيه

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن برنامج «عمرة الترانزيت» الذي تنظمه بعض شركات الطيران العاملة بالسوق المصري استطاع جذب أعداد كبيرة من المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة .

ولفت «عنبي» إلى أن سعر برنامج «عُمرة الترانزيت» يصل لنحو 13 ألفا و500 جنيه، ويشمل تذكرة طيران ذهاب وعودة وإقامة 4 أيام بأحد فنادق مكة المكرمة، فضلا عن وجود تأشيرة ترانزيت، موضحا أن بعض شركات الطيران المنظمة لهذا البرنامج تتغاضى عن ضرورة وجود وجهة ثالثة للمسافرين من مصر، وتكتفى فقط بحجز تذاكر الطيران ذهاب وعودة بين القاهرة وجدة، دون اعتبار المدينة السعودية كمحطة ترانزيت.

عدم تنظيم البرنامج عبر بوابة العمرة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أن برنامج «عمرة الترانزيت» لا تنظمه شركات السياحة المصرية، ولا يتم تنظيمه عبر بوابة العمرة المصرية، حيث لا يصدر للمسافر ضمن هذا البرنامج تأشيرة عمرة بل يسمح لها خلال إقامته بالسعودية والمقدرة بـ96 ساعة بأداء مناسك العمرة، موضحا أن هذا البرنامج أضر بشكل كبير بشركات السياحة التى لا يُسمح لها بتنظيم مثل هذا البرنامج.

مطالب لشركات السياحة بتنظيم «عمرة الترانزيت»

وأشار «عنبي» إلى أن عددا من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ستتقدم خلال هذا الإسبوع لوزارة السياحة والآثار بطلبات للسماح لها بتنظيم رحلات العمرة الترانزيت، فضلا عن مطالبتها بمخاطبة السلطات السعودية باستصدار تأشيرة عمرة للمصريين تكون مدتها أسبوع واحد فقط.