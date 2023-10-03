أنشطة الشعب الجمهوري بالمحافظات.. يوم ترفيهي لذوي الهمم وبرامج عمرة

وجه النائب محمد سعيد الدابي أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، بضرورة استكمال الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المعيلة «المطلقات - الأرامل - حالات هجر الزوج - حالات سجن الزوج» على بطاقة التأمين الصحي للاستفادة مجانًا من الخدمات الصحية التي تحتاجها، وذلك بالشروط والضوابط التي تناسب كل حالة، وأن تكون بالفعل حاصلة على معاش تكافل أو تحت التسجيل الجديد بالمعاش.

كما التقت النائبة الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لمناقشة بعض الشكاوى والمقترحات التي تخص أهالي مدينة بورفؤاد، واستجاب لهذه المطالب، كما وجّه بعمل اللازم وفقًا للطلبات المقدمة.

الموافقة على تبليط وتطويرالمجمع الخدمي بكفور النيل

وعلى جانب آخر، بناءً على الطلب المقدم من النائب سيد سلطان إلى محافظ الفيوم، تمت الموافقة على تبليط وتطويرالمجمع الخدمي بكفور النيل بالإنترلوك، والذي يضم العديد من المباني الخدمية.

وفي سياق الجولات الميدانية، قامت المهندسة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب عن كفر الزيات وبسيون وأمينة المرأة المركزية بالحزب، بعمل جولة ميدانية على مختلف مدارس الدائرة، وذلك للإطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس.

السعي نحو توفير فرص دعم مختلفة

فيما وجه النائب علي أحمد علي أمين الحزب بمحافظة كفرالشيخ، بضرورة تلبية احتياجات أعضاء الحزب، والسعي نحو توفير فرص دعم مختلفة لهم، وتنفيذًا لهذا قامت لجنة السياحة بالتنسيق مع إحدى الشركات السياحة لعمل برامج عمرة مختلفة بخصم خاص لأعضاء الحزب.

كما توجه وفد من أمانة الحزب بمحافظة كفرالشيخ، لزيارة الطالبة ياسمين حمادة عوض الله، التي سقط عليها جزء من مبنى بمدرسة سخا النموذجية، وذلك من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، مع التعهد بتقديم كافة أوجه الدعم كافة لأسرة الطالبة حال طلب ذلك.

وتنفيذًا لمبادرة «معًا قادرون باختلاف»، أقامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط أيضًا، يوما ترفيهيا لذوي الهمم من الصم والبكم ومستخدمي لغة الإشارة بمدرسة التربية الفكرية بالمطمر للغات الإشارة، إذ تضمن اليوم احتفالية ومسابقات تشجيعية وتقديم جوائز للمشاركين.