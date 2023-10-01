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رئيس اتحاد شباب العمال يطالب السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة

كتب:

ماريان سعيد
03:40 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
عبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال

عبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال

طالب عبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة 2024، مؤكدا أن شباب العمال جمعوا 15 ألف توكيل للرئيس السيسي منذ فتح باب جمع التوكيلات.

وأكد في تصريحاته لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي استطاع كسب ثقة العمال طوال السنوات الماضية، ففي فترة كورونا لم يتأثر العمال بالأزمات، بما فيهم العمالة غير المنتظمة من الأزمة التي أثرت على العمالة في كل العالم.

إطلاق حملة «شباب العمال معاك»

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حقق تمكين حقيقي للشباب، وتابع: «الدليل أني أصبحت أصغر رئيس لاتحاد عمال في مصر بسن 38 عاما، ما يدفع الشباب لتطوير نفسه، والثقة بأن الدولة تقدر جهودهم»

وأضاف اتحاد شباب العمال ينظم مؤتمرا كبيرا غدا بحضور 7000 عامل من شباب المحافظات لدعم الرئيس السيسي، وإطلاق حملة تحت شعار «شباب العمال معاك».

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