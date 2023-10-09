استمرار تحرير توكيلات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمنوفية

تواصل مكاتب الشهر العقاري في محافظة المنوفية، استقبال المواطنين لتحرير توكيلات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للانتخابات المقبلة، رغم تقدمه بأوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات.

مواطنون: تحرير التوكيلات رغم ترشح السيسي دليل على حب الشعب

قال سامي أبو شاهين أحد أبناء محافظة المنوفية، إن إقبال المواطنين على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات رغم تقدمه بأوراقه رسميا، دليل على المحبة الكبيرة من المصريين له، وتقديرهم لما قام به من إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين.

وأضاف «أبو شاهين»، أن السيسي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، خاصة مبادرة حياة كريمة التي حولت القرى بشكل جذري، والاهتمام بإنشاء المدن الجديدة.

عبدالوهاب: الإقبال على الشهر العقاري ردا للجميل

قال محمد عبدالوهاب، إن ما تشهده مكاتب الشهر العقاري من إقبال لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تؤكد وعي المواطن المصري، بما شهدته الدولة المصرية من تطوير في شتى المجالات، والاهتمام بالبنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الشعب يرد الجميل للسيسي، على كل ما يقوم به من إنجازات لخدمة الوطن والمواطن.