أمطار خفيفة على الإسماعيلية.. وتجهيز فرق للطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم، أمطارا خفيفة على بعض المناطق، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار على عدة مدن في منطقة القناة.

وشهدت المنطقة سقوط أمطار على مراكز أبو صوير، والقصاصين والتل والكبير وفايد، فيما شهدت المدينة أمطارا خفيفة لم تؤثر على حركة المرور نهائيا مع رفع حالة الطوارئ في المدينة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة بدأت قبل أيام أعمال تطهير مصارف الأمطار، استعدادا لسقوط أي أمطار خلال الساعات المقبلة وخلال فصل الشتاء.

وأضاف في بيان، أن أعمال التطهير شملت مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مع التأكد من جاهزية فرق الطوارئ على مدار اليوم، إلى جانب رفع كفاءة السيارات المخصصة لرفع المياه وسيارات الطوارئ.

الأرصاد: سحب متفرقة وأمطار خفيفة على الإسماعيلية

وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تظهر وجود بعض السحب على شرق البلاد وسيناء، وبعض السحب المتفرقة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، التي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع سقوط أمطار غدا، على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، ومناطق من القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 40%.