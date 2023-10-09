رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
08:20 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
سقوط أمطار

سقوط أمطار

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة، اليوم الاثنين 9 سبتمبر، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ومن ضمن تلك المناطق مدينة السنبلاوين، إذ سقطت أمطار خفيفة على المدينة، بعد أن نوهت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

سقوط أمطار خفيفة بالدقهلية 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية نوهت، اليوم الاثنين، عن سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق متفرقة في الوجه البحري من ضمنها محافظة الدقهلية، وكانت حددت درجة الحرارة المتوقعة العظمي صباح اليوم وهي 30 درجة، ونبهت عن انخفاض في درجات الحرارة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة.

استعدادات محافظة الدقهلية للتعامل مع سقوط الأمطار 

وكانت محافظة الدقهلية قد قامت بعمل كل الاستعدادات من أجل استقبال الأمطار وفصل الشتاء فتم الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.

اقرأ المزيد:

طقس اليوم في محافظات الصعيد.. سقوط أمطار والعظمى تصل إلى 40 درجة

سقوط أمطار على عدد من محافظات مصر.. أجواء شتوية في الشوارع

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمنصورة

سقوط أمطار على مناطق متفرقة في المنوفية.. استمرار الغطاء السحابي