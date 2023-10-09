طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

وأشارت إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واعتبارا من يوم السبت تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وذكرت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

وأضافت «الأرصاد»، أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 11 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.