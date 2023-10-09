سقوط أمطار خفيفة على مناطق بالمنوفية.. وانخفاض درجات الحرارة

تشهد مناطق متفرقة في المدن والقرى بمحافظة المنوفية، سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ووجود السحب، حيث توقعت الأرصاد سقوط الأمطار بنسبة 20% على محافظات جنوب الدلتا.

سقوط أمطار على محافظات الدلتا ووجود السحب

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، ظهور بعض السحب على شرق البلاد وسيناء، كما تظهر بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، التي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء في محافظة المنوفية

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات جنوب الدلتا، التي تضم محافظة المنوفية، غدا الثلاثاء، بينما تسقط أمطار على محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء، بنسبة 30% مع نشاط للرياح.

وتابعت أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد.