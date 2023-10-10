«جوالة» السويس تشارك في «الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم»

تشارك إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالسويس في الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالغردقة في الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أعضاء جوالة مراكز الشباب.

أسماء المشاركين في الملتقى الإعلامي الكشفي من محافظة السويس

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن المشاركين في الملتقي الإعلامي الكشفي من مراكز شباب محافظة السويس هم:

١- عبدالرحمن قطان كامل مركز شباب السلام

٢- مصطفى محمود عزمى حنفى مركز شباب المثلث

٣- منة الله محمد مصطفى مركز شباب المدينة

٤- يوسف وائل حمدي أحمد مركز شباب المثلث

برنامج الملتقى المقدم للشباب

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن أبرز ما تناوله الملتقى لأعضاء جوالة مراكز الشباب، تحية العلم، التي تعد من أهم التقاليد الكشفية والتعبير عن احترام الوطن وقيمته، وورش عمل عن فن التصوير الفوتوغرافي ومونتاج الفيديو، وأهمية ممارسة الرياضة، والتسويق الذي يعتبر عملية أساسية لأي عمل ناجح.

كما تتم أيضا ورشة عمل عن كيفية إعداد التقارير لمنسقي الجوالة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتحت إشراف ومتابعة عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.