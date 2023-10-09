محافظ الإسماعيلية: جهاز تعمير سيناء ينفذ 17 مشروعا داخل المحافظة

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن جهاز تعمير سيناء ينفذ 17 مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو 291 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8 مشروعات أخرى بتكلفة تصل لنحو 159 مليون جنيه.

مشروعات حيوية في مراكز القنطرة والإسماعيلية

وأضاف «بشارة» خلال اجتماعه مساء اليوم، لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، أنه ناقش إمكانية إدراج عدد من المشروعات الحيوية بمراكز القنطرة شرق والإسماعيلية بمناطق حي السلام وعرايشية مصر وحي ثالث التي انتهت أعمال المرافق بها.

بشارة: لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من المرافق

وشدد محافظ الإسماعيلية على إنهاء خطط المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات والتنسيق الجيد لإنهاء الأعمال، طبقًا لبروتوكولات التنفيذ؛ لسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بالمناطق المقترح دخولها للخطة تباعًا.

وأكد أنه لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من دخول المرافق بالكامل، مشيرا إلى أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، رئيس منطقة تعمير سيناء.