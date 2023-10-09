مصادر إسرائيلية تعلن حصيلة «طوفان الأقصى»: 1000 قتيل حتى الآن

أكدت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي، نتيجة عملية «طوفان الأقصى»، التي تنفذها الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت الماضي، إلى 1000 قتيل حتى الآن، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشهداء في الجانب الفلسطيني، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 436 شهيداً.

كم عدد الأسرى الإسرائيليين في قبضة حماس؟

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين وصل إلى 100 شخص لدى حركة حماس، فيما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن العدد قد يصل إلى 150 شخصاً.

أكثر من 300 مفقود إسرائيلي

كما أشارت «يديعوت أحرونوت» أن هناك أكثر من 300 مفقود داخل إسرائيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى صباح السبت الماضي السابع من أكتوبر، في الوقت الذي تنشر العائلات صورا للمفقودين عبر شبكات التواصل، ويطالبون الأشخاص بالاتصال بهم حال الوصول لهؤلاء المفقودين.

تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية

ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى أن عدد القتلى في إسرائيل وصل إلى 700 شخص، أما المصابين فقد وصلوا إلى 2382 شخصاً، من بينهم 345 في حالة خطيرة، و22 في حالة حرجة.