انقطاع الإنترنت في قطاع غزة عقب قصف شركة الاتصالات الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع الإنترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية لشركة الاتصالات الفلسطينية.

انقطاع الإنترنت في قطاع غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال لا تزال تواصل قصف قطاع غزة دون توقف بعد بدء عملية طوفان الأقصى، واستهدفت طائرات الاحتلال مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها وانقطاع الإنترنت والاتصالات.

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على المدنيين

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب كل من يقترب من الجهتين الجنوبية والغربية لقرية قريوت جنوب نابلس.

وتتواجد قوات الاحتلال منذ ساعات جنوب وغرب القرية، وتطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من أطراف القرية.

وكان أهالي قريوت تصدوا مساء أمس لهجوم مستعمرين جنوب القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة مواطن بالوجه نتيجة الاعتداء عليه.