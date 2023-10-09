أول حفل لعازف الكولة عبد الله حلمى بعد أزمتة الصحية

ظهر عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي مساء اليوم، لأول مرة على خشبة المسرح، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، بعد إصابته بسرطان الحنجرة.

أول ظهور لعبد الله حلمي بعد أزمته الصحية

شارك عبد الله حلمي في الحفل الذي أقامته عازفة الهرب ياسمين الحربي على خشبة دار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير، إذ قدمته من خلال عرض مقطوعة من عزفة لأغنية «بلادي بلادي».

وبمجرد ظهور عبد الله حلمي على خشبة المسرح، استقبله الجمهور بتصفيق حاد، مرحبين به مجددا، وفي هذه اللحظات عرض له مقطوعة لعزفه على أغنية «يا أعز من عيني».

يذكر أن عازف الكولة عبد الله حلمي، كان تعرض مؤخرا لأزمة صحية بسبب إصابته بسرطان الحنجرة، الأمر الذي جعله يخضع لعملية جراحية لاستئصالها.