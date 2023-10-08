أحدث ظهور للعازف عبد الله حلمي بعد إصابته بسرطان الحنجرة

نشرت عازفة الهارب ياسمين الحربي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعها بالعازف عبد الله حلمي، من كواليس حفلهما المرتقب في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، مساء غد الاثنين.

يأتي هذا في أحدث ظهور لـ عبد الله حلمي، عازف الكولة، وذلك بعد غيابه عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، لإصابته بسرطان الحنجرة، وعدم قدرته على مواصلة العمل.

وكانت ياسمين الحربي، قد كشف عن مشاركة عبد الله حلمي، لها في إحدى فقرات الحفل غدًا، قائلة: «عبد الله حلمي هعزف معاه أغنيتين في الحفل لبليغ حمدي ومحمد فوزي».

وكان العازف عصام عبدالله، نجل العازف الكبير عبدالله حلمي، أحد أهم عازفي الناي والكولة في مصر والوطن العربي، قد كشف في وقتٍ سابق عن صعوبة عودة والده للعزف من جديد، بعد استئصال حنجرته مؤخرًا، جراء إصابته بسرطان الحنجرة، حيث إنّ الورم تسبب في صعوبات بالغة له في التنفس.