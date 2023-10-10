سقوط أمطار خفيفة على بورسعيد وانخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس

شهدت محافظة بورسعيد أمطار متقطعة، مساء أمس، كانت خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار بنسبة 10% على عدد من المحافظات الساحلية بينها بورسعيد.

وانخفضت درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة 73% والرياح شمالية بلغت سرعتها 13 كم في الساعة.

ولم تؤثر الأمطار على حركة التجارة في شوارع بورسعيد، حيث حرص الأهالي على نزول وشراء مستلزمات المدارس قبل ذهاب الطلاب اليوم إلى مدارسهم.

استمرار الدراسة في بورسعيد

من جانب آخر، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، استمرار الدراسة دون تعطيل اليوم الثلاثاء في المدارس، بجميع المدارس الرسمية (العربي واللغات) حيث لا تستدعي الأمطار إيقاف الدراسة.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد، إلى أن المديرية على تواصل مع محافظة بورسعيد بتوجيه من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبدورها فإن غرفة عمليات متابعة الطقس تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة، ولم ترد للمديرية إخطارات رسمية بشأن اضطرابات في حالة الطقس.

استمرار الصيد بميناء بورسعيد

بينما أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، استمرار حركه الصيد مؤكدا ان ميناء الصيد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتابع على مدار الساعة حالة طقس بورسعيد وفي حالة وجود اضطرابات في الطقس يتم إغلاق الميناء.

من جانبه، أعلن الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس واستمرار حملات تطهير بالوعات الأمطار، بالإضافة إلى انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في مختلف الشوارع استعدادا لتقلبات الطقس.