الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. وتحذر المسافرين من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، موضحة عددا من الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد، والتي من أبرزها تساقط أمطار غدا على عدة مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل يسود طقس لطيف في أول الليل ويكون مائلاً للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن تساقط الأمطار غدا

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدا توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، ومن المحتمل أن تمتد نحو القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، والتي تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

فيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية:

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 30 22

6 أكتوبر 31 22

بنها 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 30 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 29 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 24

نخل 28 20

كاترين 29 18

الطور 33 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 28 22

العلمين 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 20

سيوة 29 20

رأس غارب 32 25

الغردقة 33 25

سفاجا 34 26

مرسي علم 34 26

شلاتين 36 25

حلايب 34 27

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

أبو سمبل 38 26