اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق بيت لحم

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويأتي ذلك ردًا على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وعدد من المناطق الفلسطينية.

وتركزت المواجهات في منطقة خربة الدير على الشارع الرئيسي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت دون الإبلاغ عن إصابات.