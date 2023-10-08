وكيل «تعليم جنوب سيناء» يتفقد مدرسة السادات الثانوية برأس سدر

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن نصر أكتوبر المجيدة يعكس إصرار المصريين علي إسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر أو يهزم، مؤكدا أن نصر أكتوبر أصبح علامة فارقة يفخر بها العرب والمصريون وملحمة عسكرية تدرس في المعاهد العسكرية إلى يومنا هذا، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على تضحيات الآباء والأجداد، ومؤكدا أن تلك الإنجازات كلها لم تكون صدفة بل تقوم على الإعداد الجيد والتخطيط والتدريب.

جولة بمدارس رأس سدر

جاء هذا أثناء جولته بمدارس مدينة رأس سدر، لمتابعة سير العملية التعليمية وحضر طابور الصباح بمدرسة السادات الثانوية بنات، وهنأ الطالبات والمدرسون بمناسبة العام الدراسي الجديد وذكرى نصر أكتوبر المجيد.

و أشار «عقل» إلى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وبناتها، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا نحو رعايتهم وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإعدادهم لأنهم جيل المستقبل، ويقع على عاتقهم حمل أمانة المسؤولية نحو وطنهم في المستقبل.

إنجازات الدولة بسيناء

كما تطرق وكيل الوزارة لإنجازات الدولة المصرية التي تعيش عبورا وانتصارات أخرى في التنمية مشيدا بالقيادة السياسية وعزمها على النهوض بالوطن قائلا: «الوطن ينتظر منكم الحفاظ على هذه الإنجازات».

وأشار وكيل الوزارة للمكانة الكبيرة للمرأة المصرية باعتبارها الشريك الثاني للرجل في هذا الوطن، وأم المستقبل ويقوم عليها إعداد جيل المستقبل.

وفي نهاية كلمته وجه بتحقيق الانضباط والالتزام طوال العام الدراسي، ثم شارك الطالبات تحية العلم و تفقد الصفين الأول والثاني الثانوي وأجرى نقاشا مع الطالبات حول أهدافهن، وتطلعاتهن المستقبلية وطرق الاستفادة من المدرسة في النواحي الدراسية والأنشطة، كما حثهن على الالتزام والاجتهاد وتعلم مهارات البحث والتعلم الذاتي، ومتابعة المنصات التعليمية للاستفادة من الخبرات التعليمية التي تتوافر بها.