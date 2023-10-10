العبقري الصغير محمد أحمد يحقق المركز الثالث بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات

حصل محمد أحمد، ابن الإسكندرية، 15 عاما، على المركز الثالث على مستوى شمال إفريقيا، في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات، وأقيم حفل الختام بفندق «ريجال هيتس- Regal Heights» بأبراج العلمين الجديدة، بحضور اللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، ومحمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، نائب رئيس جامعة العلمين.

مسابقة العلمين الدولية للروبوتات

وقال العبقري الصغير، محمد أحمد، لـ«الوطن»، «شاركت في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات وكان ابتكاري عبارة عن روبوت غواصة، يقوم بمهمات تحت سطح الماء ويعمل على استكشاف أعماق البحار والمحيطات وتستطيع لحام المواسير في الأعماق سواء كانت هذه المواسير بترول أو غاز طبيعي وما يميز هذا الروبوت انخفاض سعر تكلفته وقمت بتصنيعه من مواد وخامات مستعملة أعدت تدويرها حتى تكون صديقة للبيئة».

نعمل بروح الفريق

وأضاف العبقري الصغير، «اشتركنا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات كفريق أنا وزملائي سما وائل، ولؤي الدين محمد، حيث اشتركنا في تنفيذ الروبوت وتشغيله أثناء المسابقة، وكنا نتمنى الحصول على المركز الأول، وسعدنا بالمركز الثالث، وسنحاول تطوير أنفسنا للمسابقات القادمة لنتقدم أكثر ونحقق المركز الأول الذي تعودنا عليه في المسابقات السابقة، فنحن لدينا هدف بأن نجعل مصر من أهم الدول في الابتكارات في مجال الروبوت والدولة تدعمنا بشكل جيد».