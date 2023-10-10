عاجل.. الاحتلال يواصل استهداف المنازل في غزة وسقوط شهيد جديد بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب فلسطيني يدعى محمد ماجد إبراهيم حماد، 20 عامًا، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها بإطلاق رصاص حي، من قبل قوات الاحتلال تجاه مظاهرة خرجت في مخيم العروب، وشارك فيها العشرات، شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

3 أطفال بين شهداء الضفة الغربية المحتلة

وبالإضافة إلى محمد حماد، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي، إلى 18 شهيدا بينهم 3 أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.

وفي وقت سابق، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مظاهرة خرجت في مخيم العروب، تنديدا بالعدوان على غزة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، المسيل للدموع، صوب المشاركين في المظاهرة، ما تسبب في إصابة حماد بالرصاص في صدره، كما أصيب شاب آخر بالرصاص في القدم، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في خان يونس ومدينة غزة، ما أدى لتدميرهما دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف شرق خان يونس بقطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على طول الخط الفاصل بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شرق خان يونس ومخيم البريج، فيما قصفت زوارق الاحتلال المناطق الموازية للبحر بشكل عنيف.

ودخلت عملية «طوفان الأقصى»، يومها الرابع، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة، فيما تواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن الغارات على قطاع غزة في عملية تحمل اسم «السيوف الحديدية».

وفجر اليوم الثلاثاء، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف قي قطاع غزة بينها برج البدرساوي السكني بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة ومسجدين أحمد ياسين بمخيم المغازي وسط القطاع، ومسجد أبو جنب شرق خان يونس ومنزلين وفي محيط المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة.

وأمس الاثنين، أرسلت بعثة فلسطين المراقبة لدى منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، رسائل عاجلة للبعثات المعتمدة في بيرن وجنيف حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي والجهات كافة بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.