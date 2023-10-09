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تظاهرات في جنين تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

كتب:

منى السعيد
11:47 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

ردًا على العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، نظم عدد من الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها وبلدتي يعبد وعرابة جنوب المدينة، مساء اليوم، وقفة تظاهرية للتنديد بالقصف المستمر على مناطق فلسطين، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، دعت المواطنين إلى تظاهرات تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمجازر التي يتم ارتكابها  في قطاع غزة.

وردد المشاركون، الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة في ظل صمت دولي، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية.

وطالبوا أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل حكومة الاحتلال، كما طالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه.

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