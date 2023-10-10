حي العامرية بالإسكندرية للمواطنين: لا تقلقوا من رائحة الغاز صباح اليوم

أصدر حي العامرية أول، غربي الإسكندرية، بيانا، ناشد فيه أهالي العامرية والمناطق المحيطة بعدم القلق من انبعاث رائحة غاز بالأجواء اليوم الثلاثاء، ابتداءا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا.

وطالب الحي، المواطنين بعدم القلق أو الفزع من انبعاث هذه الرائحة التي لا تمثل أي خطورة على صحة المواطنين.

إضافة مادة الرائحة

وأكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول، لـ«الوطن»، أن انبعاث هذه الرائحة يرجع إلى أن شركة غاز مصر بصدد إضافة مادة الرائحة الخاصة بمحطة الفلترة والقياس المغذي للمنازل بمناطق الحي، وقد تسبب هذه الرائحة حالة من القلق والخوف لدى المواطنين، لذلك يجب طمأنتهم بأن تلك الرائحة لا تمثل أي خطورة على صحة المواطنين، ولا تشكل أي مخاطر، وأنها ليست تسريب غاز كما اعتقد البعض في أوقات سابقة حينما كانت تقوم الشركة بإضافة مادة الرائحة.

الرائحة لا تمثل أي خطورة

وأشار رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إلى أن شركة غاز مصر قامت بالتنسيق مع الحي للإعلان عن الأعمال التي سيتم إجراؤها من إضافة مادة الرائحة بمحطة الفلترة والقياس، لتحذير المواطنين وتنبيههم لعدم ورود بلاغات عن وجود رائحة غاز في الجو، والهدف من إعلان التحذير طمأنة المواطنين قبل البدء في الأعمال حتى لا تحدث حالة خوف أو قلق بين المواطنين.