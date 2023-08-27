شركات عالمية تعلن اتجاهها لحفر آبار غاز جديدة في مصر.. «الخير هيعم علينا»

تحتاج الدول المنتجة للغاز والبترول بشكل دائم إلى زيادة إنتاجها من المواد البترولية، لتلبية الاحتياجات للسوق المحلية، وكذلك للتصدير للخارج، منها مصر، والتي تسعى إلى لزيادة الإنتاج بشكل مستمر.

توقعات بزيادة الإنتاج من الغاز الفترة المقبلة

قالت وكالة «مييز» المتخصصة في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط، إن مصر ستشهد الفترة القادمة زيادة في معدلات حفر العديد من الآبار الغازية، وذلك نظرا إلى قيام شركتين عالمتين وهما BP وShell على زيادة الأبار الخاصة بها.

ومن المقرر أن تؤدي حملات الحفر المقبلة التي يقوم بها المشغلون الرئيسيون إلى إطلاق ثروات الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​​​الغزيرة في البلاد والضرورية، لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

حفر 9 آبار خلال 20 شهرا

ووفق الوكالة، بدأت شركة شل هذا الأسبوع ما يمكن أن يكون حملة لحفر 9 آبار جديدة في فترة مدتها 20 شهرًا، إذ يجرى حفر مزيج من آبار التنقيب وآبار التطوير الإضافية في مشروع غرب الدلتا العميق البحري (WDDM) الذي تبلغ طاقته 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.