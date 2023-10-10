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إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في «غلاف غزة»

كتب:

نرمين عفيفي
03:03 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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