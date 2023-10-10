إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في «غلاف غزة» كتب: نرمين عفيفي 03:03 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 الأوضاع في غزة قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: استشهاد فلسطينية في غارة إسرائيلية على دير البلح بقطاع غزة استشهاد فلسطينييْن شمالي قطاع غزة في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عاجل.. الاحتلال يواصل استهداف المنازل في غزة وسقوط شهيد جديد بالضفة الغربية الحكومة الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة في قطاع غزة غزة بقلم نرمين عفيفي