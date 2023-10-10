استشهاد فلسطينييْن شمالي قطاع غزة في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 منازل لفلسطينيين في جباليا، شمالي قطاع غزة وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا في جباليا شمال قطاع غزة، يعود لعائلة دحلان، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 3 منازل، أحدهم في منطقة النصر، يعود لعائلة الحسن والآخر قرب «ملعب اليرموك» وسط غزة يعود لعائلة جنين، والثالث في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، ما أسفر عن تدميرهم بالكامل.

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، استُشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، جراء غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل في منطقة الحدبة بدير البلح بقطاع غزة.