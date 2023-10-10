طقس البحر الأحمر اليوم.. أمطار ورياح وتحذير للسائقين على الطرق السريعة

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر غيوما كثيفة ورياح شديدة سرعتها تصل لـ25 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع في أمواج البحر -حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية- وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة الطوارىء لمواجهة آثار هذه التقلبات.

طقس البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة خاصة على جنوب البلاد، والطرق والمناطق الجبلية والتي تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة واتباع إرشادات المرور وعدم تخطي السرعات القانونية المسموح بها.

انخفاض درجات الحرارة

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتوقعات بسقوط أمطار على عدد من محافظات مصر خاصة شمال البلاد والدلتا.

حركة التداول في المواني طبيعية

ولم تتأثر حركة الأنشطة البحرية بمواني البحر الأحمر بالأحوال الجوية، وسجلت أمس الاثنين وصول وسفر 915 راكبًا وتداول 9.5 ألف طن بضائع عامة.