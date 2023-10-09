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تداول 9 آلاف طن بضائع و453 شاحنة في مواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
08:46 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
ميناء نويبع البحري

ميناء نويبع البحري

كشف المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، عن أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 7، فضلا عن تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و453 شاحنة و386 سيارة.

وتابع المركز في بيان عنه، أنّ حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع، و123 شاحنة و356 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و330 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة العبارة أمل، بينما غادر فيما غادر أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 أطنان بضائع، و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لسفن «آيلة، بريدج وسينا».

واستقبل ميناء بورتوفيق اليوم، السفينة KALINA وعلى متنها 335 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكبا بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.