مصر تحصل على الميدالية الذهبية عن تطبيق «يلا».. برنامج للنقاط والمكافآت

أصبحت مكاتب البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، والشمول المالي ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي والخدمات الرقمية.

الميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ البريد المصري حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع عن برنامج النقاط والمكافآت وتطبيق «يلا» وذلك خلال الدورة 41 من مؤتمر الدائرة المستديرة للرابطة الإفريقية للإدارة العامة.

القطاع الأعلى نموا في الدولة

وأدت كافة الجهود المبذولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نجاح القطاع في تحقيق معدلات أداء مرتفعة، ليصبح القطاع الأعلى نموا في الدولة؛ حيث بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات %16.7 في العام المالي 2021 /2022 في حين بلغ معدل نمو القطاع %12.5 في العام المالي 2016/ 2017 بنسبة زيادة بلغت %4.2.

ومن الجدير بالذكر أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغت %5 في العام المالي 2021/ 2022 كما حقق القطاع ناتجا محليا يقدر بنحو 150 مليار جنيه في العام المالي 2021 /2022 مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.