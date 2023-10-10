المنشآت السياحية: تراجع أسعار السلع يؤدى إلى انخفاض تكلفة الوجبات في المطاعم

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن انخفاض أسعار السلع الأساسية يؤثر بشكل إيجابي على أسعار قوائم الطعام بالمطاعم السياحية، لأن غالبيتها تخفض أسعارها فور تطبيق قرار خفض السلع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن انخفاض أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية، تتمثل في عمل خصومات على بعض الوجبات أو تقديم عروض سعرية مخفضة، وليس بالضرورة تخفيض سعر الوجبة بشكل رسمي.

استقرار في أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم

وأشار إلى استقرار أسعار قوائم الطعام بالمنشآت والمطاعم السياحية خلال الشهور الأخيرة، موضحا أن غالبيتها لم تلجأ خلال الشهور الـ6 الأخيرة إلى رفع أسعارها، رغم زيادة أسعار معظم الخامات.

نسب إشغال المطاعم خلال الصيف

وأوضح أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال فصل الصيف الماضي كانت جيدة جدا، ولاسيما المطاعم الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة.