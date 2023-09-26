مدير «الرقابة والتفتيش»: أعداد المطاعم السياحية ستصل لـ1550 بنهاية 2023

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن أعداد المطاعم السياحية المصرية ستصل بنهاية العام الجاري إلى نحو 1550 مطعما، موضحا أن الشهور القليلة ستشهد حصول العديد من المنشآت على الترخيص السياحي.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف وصول أعداد المطاعم والمنشآت المصرية إلى 6000 مطعما بحلول عام 2028، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة في جذب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار بعد 5 سنوات.

زيادة أعداد المطاعم الموجودة بالمدن السياحية

وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية المطاعم السياحية التي تملكها مصر حاليا تتواجد بكل من القاهرة والجيزة، لافتا إلى أنه من الضروري زيادة أعداد المطاعم الموجودة بكافة المدن السياحية خلال الفترة المقبلة في ظل المؤشرات بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة وضعت العديد من التسهيلات للمطاعم في إجراءات الحصول على الترخيص السياحي، لافتا إلى أن حصول المطاعم على الرخصة السياحية يمنحها العديد من المميزات أهمها أنها تضمن مراقبة وزارة السياحة والآثار ما يؤدى إلى تجويد كافة الخدمات المقدمات للرواد.