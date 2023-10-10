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آخر موعد لتقديم الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة إلى «الوطنية للانتخابات»

كتب:

محمد عبد العزيز
09:31 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

ساعات قليلة تفصلنا عن آخر موعد لتلقي طلبات الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ من المقرر أن ينتهي غدا الأربعاء 11 أكتوبر. 

ويعد تقرير الكشف الطبي أحد أهم الشروط المنصوص عليها للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

نتيجة الكشف البدني والذهني

ونص القرار على توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

مستشفيات تجري الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة

ويجري المرشح المحتمل للرئاسة الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة في المستشفيات الآتية:

- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.

- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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