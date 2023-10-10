الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بعد قليل

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بعد قليل، وفقا نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

يحضر الحفل، عدد من كبار رجال الدولة ووزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة، ويعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الأكاديمية اللواء هاني أبو المكارمـ كلمة بهذه المناسبةـ ثم تبدأ وقائع الحفل باستعراض الطلاب لمهاراتهم القتالية في أرض العرض، إضافة إلى عرض أحدث أساليب التدريب.

وخلال الحفل، يكرّم رئيس الجمهورية الطلبة المتفوقين من دفعة 2023 وتسليمهم شهادات التقدير كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول، للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويشهد الحفلة أداء عرض عسكري من خلال العروض العسكرية التي يقدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

ويعكس الحفل المنتظر إصرار طلاب الأكاديمية على الدفاع عن مقدرات الوطن وتحقيق الأمن والأمان وحماية شعب مصر العظيم.