أبو مازن يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وأكد «أبومازن»، خلال الاتصال الهاتفي، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني، وأن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة توفير الحماية الدولية

وشدد على أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه، مشدداً على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل، مؤكدا أهمية البقاء على تواصل.