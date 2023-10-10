إنجازات 10 سنوات.. ارتفاع تغطية مياه الشرب بنسبة 98.7% على مستوى الجمهورية

ارتفعت نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية بعد تنفيذ العديد من المشروعات، لتصل إلى نحو %98.7 عام 2023 مقابل %97 عام 2014.

الدولة تستهدف رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو %99.5

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة تستهدف رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو %99.5 خلال العام المالي 2023/2022 من خلال زِيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 1.4 مليون متر مكعّب في اليوم، وتَنفيذ نحو64 مشروعًا للمياه.

هذا، وبلغت نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية عام 2023 نحو %67 بعدما كانت %50 عام 2014.

وفي إطار خطة الدولة لتفادي العجز المائي، تعمل الدولة المصرية على ثلاثة مجالات، وهي:

1- توفير مياه الشرب من نهر النيل.

2- تحلية مياه البحر والاستثمار في التقنيات الحديثة في هذا المجال، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

3- إنشاء محطات الصرف الصحي، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

- التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه

وأوضح الكتاب أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تبنت خطة تركز على توجيه موارد المياه من نهر النيل للمحافظات الداخلية فقط، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية.