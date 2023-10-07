خطوات توصيل مياه الشرب إلى المنزل لأول مرة.. 11 مستندا مطلوبة

وفرّت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز خدمة العملاء، المنتشرة على مستوى الجمهورية، عدة خدمات للعملاء، من بينها توصيل خدمة مياه الشرب بعداد رئيسي «نشاط منزلي». وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب بعداد رئيسي لأول مرة «نشاط منزلي».

خطوات توصيل مياه الشرب بعداد رئيسي

- الخطوة الأولى يقوم المشترك باستيفاء طلب الخدمة.

- الخطوة الثانية يسدد المشترك قيمة المعاينة والملف.

- الخطوة الثالثة إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- الخطوة الرابعة يقوم الفني بإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها في مركز خدمة العملاء للسداد.

- الخطوة الخامسة يقوم المشترك بسداد قيمة المقايسة سواء بالنقد أو بالتقسيط.

- الخطوة السادسة يتم استخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- الخطوة السابعة يقوم الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- الخطوة الثامنة يقوم الفنيين بالمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- الخطوة التاسعة يقوم المشترك بتوقيع العقد.

- الخطوة الأخيرة يتم الإنتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة

1- يطلب الخدمة من المشترك.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- إرفاق سند للحيازة أو الملكية.

4- إرفاق إيصال الكهرباء حديث لمحل الاشتراك حال وجد.

5- تسجيل التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- تقديم الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7- إرفاق الرخصة في المستندات.. «صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن».

8- تقديم بطاقة الرقم القومي للعميل.

9- إرفاق إيصال مياه من أقرب جار.

10- تقديم إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- يجب تقديم أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروري لاستكمال صحة وسلامة عملية التوصيل.