مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم تدريبات عن الفن التعبيري

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إنه جرى تنفيذ تدريبات طلائع شعبة الفن التعبيري بمركز «شباب الحرية» لـ15 طليعة يتم تدريبهم على الفن التعبيري من خلال متخصصين في هذا المجال.

وأشارت «الشريف» إلى أن الشعب التخصصية عددها 57 شعبة بإجمالي 1425 مستفيد، يجري تدريبهم على أنشطة مختلفة في جميع مراكز الشباب بالإسكندرية.

الفن التعبيري

وأشارت إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحرص على إطلاق المبادرات والأنشطة في جميع المجالات التي يحتاجها الشباب والنشء والفتيات والمرأة لتتناسب مع كافة الميول لمختلف الأعمار وتدريبات الفن التعبيري من الأنشطة المحببة للفتيات، فهو عبارة عن رقصات تعبيرية تشرح حالة أو موقف من خلال حركات راقصة معبرة.

تنوع الأنشطة

وأوضحت أن هذه الأنشطة والمبادرات والندوات وورش العمل والمعارض تأتي في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالطلائع وتنمية مواهبهم من خلال تنوع الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمراكز الشباب والأندية الشعبية.