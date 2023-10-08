«رياضة الإسكندرية» تطلق سلسلة فعاليات البرنامج القيادي للفتيات «ريحانة»

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في إدارة الطلائع، سلسلة فعاليات للبرنامج القيادي «ريحانة»، لتمكين وزياده وعي الفتيات، بمركز شباب سموحة، بمشاركة 28 فتاة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة وعي الفتيات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة أطلقت سلسلة فعاليات للبرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات «ريحانة»، وتتضمن سلسلة الفعاليات توعية للفتيات بالبرنامج وأهدافه لصقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهم بالتعبير عن أنفسهم وكذلك تفعيل دورهم في المجتمع.

تنفيذ نشاط رياضي

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ نشاط رياضي «زومبا»، ويهدف البرنامج لتعزيز دور الفتيات في المجتمع، ويقام البرنامج تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمشاركة في كافة البرامج القومية التي تخص الفتيات والنشء.