انطلاق فعاليات برنامج «الفنون التراثية» بـ«رياضة» الإسكندرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، برنامج الفنون تحت شعار «الفنون التراثية» بهدف تنمية قدرات النشء والأطفال في التذوق الجمالي والإبداعي.

بدأت فعاليات البرنامج بمركز شباب سموحة، بندوة ألقتها الدكتورة رانيا إبراهيم بكلية التربية الرياضية.

إطلاق المبادرات لرفع الوعي وتنمية القدرات الإبداعية

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تحرص دائمًا على إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع الوعى وتنمية القدرات الإبداعية والمواهب للأطفال والشباب.

وأضافت أن المديرية تحرص على أن يقوم المتخصصين في كل مجال بتولي التدريب والتوعية، من خلال هذه المبادرات والبرامج التي تنفذ في مراكز شباب الإسكندرية ويأتي برنامج الفنون التراثية ضمن برامج تنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال حول هذه الفنون.

برنامج «الفنون التراثية».. تنمية التذوق الجمالي

وأشارت الشريف، إلى إن المرحلة الأولى من برنامج «الفنون التراثية» أولى الندوات التفاعلية عن ماهية الألعاب التراثية الشعبية التي تشتهر بها مصر من قديم الزمان بمركز شباب سموحة، وعدد المستفيدين من البرنامج 50 طليع وطليعة ويهدف البرنامج لتنمية التذوق الجمالي للطلائع، وتجميل مراكز الشباب من خلال التعرف على الفنون المختلفة وإضفاء اللمسات الفنية المختلفة.