الكشف على 1089 شخصا بالمجان في قوافل طبية بكفر الشيخ

شهدت مستشفى كفر الشيخ الجامعي، تنظيم قافلة طبية، لإجراء الكشف الطبي وتقديم الأدوية مجاناً للمترددين، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إجراء الكشف الطبي على 1089 مريضا

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تنظيم الجمعية قافلة طبية بالمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ليُصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 10 قوافل علاج، حيث تم الكشف خلالها على 1089 مريضاً.

وأضاف «درغام»، أنّ القري والمراكز المستفيدة هي كفر المرابعين، وكفر كنيسة، وقرية المرابعين» في مركز كفر الشيخ، وقرية السيد البدوي، وقرية واحد، وقرية «اتنين»، بمركز مطوبس، وقرية دحروج، وقرية عميرة، وقرية النجار، ودسوق المدينة بمركز دسوق، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهاباً وإياباً على نفقة جمعية الأورمان.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.