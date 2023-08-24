طريقة استخراج القيد العائلي للتقديم في كلية الشرطة.. شوف التكلفة كام

يتطلب الالتحاق بكلية الشرطة تقديم بعض المستندات والأوراق الشخصية، ومن أهم تلك المستندات القيد العائلي، لأنها وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة الواحدة بالرقم القومي لكل منهم، ويحتاج إليها الفرد عن التقديم في كلية الشرطة أو المعاهد التابعة لها.

خطوات استخراج قيد عائلى أونلاين

نوضح الخطوات والأوراق المطلوبة للتمكن من استخراج قيد عائلي للمرة الأولى، وهي:

ـ الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

ـ الدخول على الموقع بعد الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة «تسجيل الدخول» الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

ـ الضغط على أيقونة باسم «الخدمات الإلكترونية»، ثم ستظهر بعدها قائمة بها كل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر الإنترنت.

ـ اختيار خدمة «قيد عائلي»، والضغط عليه.

ـ كتابة كل البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

1- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

2- تقديم نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

3- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

4- يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

5- يشترط تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفي من أفراد الأسرة.

6- بالنسبة للرجال يشترط أن يتقدموا بوثيقة بموجب الموقف التجنيد لهم.

7- يقوم المقدم بإحضار نموذج للتسجيل العائلي، ثم يقوم المتقدم بطلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل كافة البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ويجب إرفاقها مع الأوراق.

تكلفة استخراج القيد العائلي

1- إذا كان يتم استخراجه لأول مرة عن طريق التوجه للسجل المدني يدفع 30 جنيها.

2- إذا كان يتم استخراجه لثاني مرة أو كان قد سبق استخراجه يدفع 30 جنيها.

3- إذا كان يتم استخراجه أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية فإن سعر الخدمة شاملة التوصيل عن طريق خدمة البريد المصري 36.25 جنيه، ويكون الدفع أونلاين عن طريق خدمة فوري أو بأحد البطاقات الائتمانية .