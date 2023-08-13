تفاصيل اختبارات كلية الشرطة 2023 _ 2024

تحظى اختبارات كلية الشرطة بحالة كبيرة من الاهتمام لدى طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة بعد انتهاء مرحلة التقديم للكلية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، تفاصيل اختبارات كلية الشرطة وشروط القبول، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد بأكاديمية الشرطة.

اختبارات كلية الشرطة 2023 _ 2024

تتنوع اختبارات كلية الشرطة 2023 _ 2024 والتي يخوضها المتقدمين، بداية من اختبارات الطول ومرورا باختبارات القوام والطبي والنفسي والرياضي والقدرات والسمات الشخصية والهيئة والكشف الطبي المتقدم.

وتتضمن اختبارات كلية الشرطة خضوع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام «الوزن المثالي = طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان- وغيرها».

كما تتضمن اختبار نفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية، ويشرف عليه أطباء نفسيين.

كما يخضع الطالب لاختبار رياضي يتضمن قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب وتمارين البطن والعقلة، ومهارات السباحة.

كما يخضع المتقدمين لاختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة (ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية) ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.

وتحوى اختبارات كلية الشرطة كشف هيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع الطالب للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن- موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».

انتهاء موعد التقديم لكلية الشرطة

حددت وزارة الداخلية موعد التقديم فى كلية الشرطة، والذي بدأ في 18 يوليو الماضي وانتهى 10 أغسطس الجاري، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.