تامر عاشور يطرح أغنية «عديت» على يوتيوب (فيديو)

أعلن الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتة الجديدة «عديت».

ونشر تامر عاشور الأغنية، وعلق عليها قائلا: «(عدّيت) أغنية جديدة الآن على يوتيوب.. اشترك في القناة الرسميه ليوتيوب علشان تكون أول واحد يسمعها».

حفل تامر عاشور في الساحل الشمالي

ويستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير، غدا الخميس، على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وأحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمشاركة الفنانة إليسا، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق.