تامر عاشور يشارك في الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية

أعلن مهرجان الموسيقى العربية مشاركة الفنان تامر عاشور في فعاليات الدورة الجديدة، والمقرر انطلاقها بنهاية العام الجاري.

ويشارك في المهرجان هذا العام عددا من الفنانين المصريين، أبرزهم هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح.

مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ويقام حاليا مؤتمرا صحفيا لإعلان فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بالمسرح الصغير، لإعلان تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها المايسترو هاني فرحات، وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.