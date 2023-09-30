تامر عاشور بعد نجاح حفله في الإسكندرية: «مبسوط بالجمهور العظيم»

أعرب الفنان تامر عاشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله في الإسكندرية، الذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر تامر عاشور مجموعة صور من الحفل وعلق عليها: «امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبهم جدا وبحب أشوفهم وفرحان بهم وبتخرجهم.. بتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.. بشكر شركة التنظيم على التعب والمجهود الرائع.. شكرا شركة الإضاءة وشركة الصوت.. وشكرا لتيم التصوير اللي كانوا معانا.. وكل الشكر لفرقتي الموسيقية».

تامر عاشور يطرح أغنية عديت

وأطلق تامر عاشور مؤخرا أغنية عديت من أشعار تامر حسين وتوزيع توما وألحان غريب وقدم فيها كلمات وألحان مختلفة.

كما تصدر عاشور مؤخرا تريند موقع التدوينات القصيرة «X» تويتر سابقا خلال حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي أحياه مع إليسا.