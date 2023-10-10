إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرق الصحي بالدقهلية، قيامها بإنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بهدف تنمية القدارات الفنية للعاملين في مختلف التخصصات.

تطوير القدرات الفنية

وأشارت الشركة، في بيان لها، أن إنشاء المدرسة جاء في إطار تطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات كأحد أهم أدوات الاستثمار في المورد البشري، وسعيًا للتسهيل على أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء مدرسة بنطاق المحافظة.

المدرسة السادسة

وأوضحت الشركة، أنه جرى صدور قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رقم 52 لسنة 2023 بالموافقة لتكون مدرسة الدقهلية هي سادس مدرسة علي مستوي الجمهورية.

وتتواجد مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في أكثر من محافظة على مستوي الجمهورية، على النحو التالي:

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة.

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة.

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية.

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.