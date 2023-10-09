تخفيض القبول بالثانوي الخاص 5 درجات جديدة في مدارس السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة السويس، أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قرر خفض درجات القبول في تنسيق الثانوي الخاص خمس درجات.

تخفيض تنسيق القبول بالثانوي 5 درجات في السويس

أوضحت مديرية التعليم في محافظة السويس، أن اعتماد اللواء عبد المجيد صقر تخفيض 5 درجات جديدة في تنسيق القبول بالثانوي العام الخاص، جاء بناءً عن طالبات عديدة لأولياء أمور الطلاب في المحافظة الباسلة، حرصا على مصلحة الطلاب.

النزل بالدرجات إلى 205

وتضمن البيان أن المحافظ قرر أن تكون درجات القبول في تنسيق الثانوي العام الخاص 205 درجات بدلا من 210، وذلك بتخفيض 5 درجات، حتى يتسنى للطلاب الذين حصلوا علي مجاميع أقل من 210 درجات وأكثر من 205، الالتحاق بمدار التعليم الثانوي الخاص.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2023 في محافظة السويس، وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس المتقدمة للطلاب والطالبات، وكذلك درجات القبول بالتعليم الفني نظام ثلاث سنوات «صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج»، وجرى تخفيض درجة القبول بالمدراس الثانوية الخاصة حرصا على مستقبل الطلاب.